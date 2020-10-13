Степанов не исключает приобретения российской вакцины от коронавируса

Глава Минздрава Максим Степанов Фото из открытых источников

Сначала вакцину должна одобрить ВОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключает возможность закупки российской вакцины от коронавируса, если ее одобрит ВОЗ. Соответствующее заявление министр сделал в эфире телеканала NewsOne.

"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций относительно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, в Министерстве здравоохранения нет", - сказал Степанов.

По словам министра, государство рассмотрит закупку любой вакцины от COVID-19, если она прошла все стадии испытаний и доказала свою безопасность.

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Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина может получить вакцину против коронавируса COVID-19 несколькими путями, в том числе в результате производства препарата на украинских мощностях.