В Мнздраве назвали товары, которые разрешат продавать в супермаркетах во время локдауна
Товары, которые не входят в определенный правительством перечень, смогут продавать только при условии адресной доставки
В Украине во время локдауна, с 8 по 24 января, супермаркетам разрешат торговать не всеми товарами, а только теми, которые отнесены к соответствующему перечню. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 января, который транслировал телеканал ZIK.
"Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания... торговая деятельность другими группами товаров может проводиться только с осуществлением адресной доставки", — пояснил он.
По словам Степанова, в супермаркетах будут продавать такие товары:
- пищевые продукты;
- лекарства и медицинские товары;
- средства гигиены;
- средства для связи;
- корма для животных;
- ветеринарные средства;
- семена и средства защиты растений.
Вопрос о продаже бытовой химии в правительстве планируют уточнить на заседании 5 января.
Напомним, накануне появилась информация, что Кабинет министров запретил с 8 по 24 января продавать в супермаркетах товары бытового назначения: средства для мытья, инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, товары для обучения и тому подобное.