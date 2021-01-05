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В Мнздраве назвали товары, которые разрешат продавать в супермаркетах во время локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Товары, которые не входят в определенный правительством перечень, смогут продавать только при условии адресной доставки

В Украине во время локдауна, с 8 по 24 января, супермаркетам разрешат торговать не всеми товарами, а только теми, которые отнесены к соответствующему перечню. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 января, который транслировал телеканал ZIK.  

"Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания... торговая деятельность другими группами товаров может проводиться только с осуществлением адресной доставки", — пояснил он. 

По словам Степанова, в супермаркетах будут продавать такие товары:

  • пищевые продукты;
  • лекарства и медицинские товары;
  • средства гигиены;
  • средства для связи;
  • корма для животных;
  • ветеринарные средства;
  • семена и средства защиты растений.

Вопрос о продаже бытовой химии в правительстве планируют уточнить на заседании 5 января.  

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Напомним, накануне появилась информация, что Кабинет министров запретил с 8 по 24 января продавать в супермаркетах товары бытового назначения: средства для мытья, инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, товары для обучения и тому подобное.

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