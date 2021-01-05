В Мнздраве назвали товары, которые разрешат продавать в супермаркетах во время локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Товары, которые не входят в определенный правительством перечень, смогут продавать только при условии адресной доставки

В Украине во время локдауна, с 8 по 24 января, супермаркетам разрешат торговать не всеми товарами, а только теми, которые отнесены к соответствующему перечню. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 января, который транслировал телеканал ZIK.

"Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания... торговая деятельность другими группами товаров может проводиться только с осуществлением адресной доставки", — пояснил он.

По словам Степанова, в супермаркетах будут продавать такие товары:

пищевые продукты;

лекарства и медицинские товары;

средства гигиены;

средства для связи;

корма для животных;

ветеринарные средства;

семена и средства защиты растений.

Вопрос о продаже бытовой химии в правительстве планируют уточнить на заседании 5 января.

Напомним, накануне появилась информация, что Кабинет министров запретил с 8 по 24 января продавать в супермаркетах товары бытового назначения: средства для мытья, инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, товары для обучения и тому подобное.