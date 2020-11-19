Степанов назвал группы людей, которых вакцинируют первыми от COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

В первую очередь вакцинируют людей с сопутствующими заболеваниями, медиков и пожилых людей

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в первую очередь будут вакцинированные от коронавируса три группы людей: люди с сопутствующими заболеваниями, медицинские работники и пожилые люди. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

"Вакцинировать в первую очередь будем группу риска, как по признаку по здоровью, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту - это люди, которые старше 65 лет. А также группа риска по профессиональному признаку - это работники сферы здравоохранения", - сообщил Степанов.

При этом глава Минздрава добавил, что глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцин на 20% населения.

"Когда мы говорим о механизме COVAX, мы говорим о поставках такого количества доз для вакцинации 8 млн человек. То есть 20% населения Украины. Если мы говорим о двукратном ведении вакцины, то это будет соответственно 16 млн доз", - добавил он.

Новости по теме: Ляшко назвал стоимость вакцины от COVID-19 для Украины

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса.