Степанов назвал единственное условие для введения локдауна

Максим Степанов Фото из открытых источников

Основание для локдауна - заполненность коек в больницах на более чем 75%

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что основанием для срочного введение локдауна может быть только заполненность коек в больницах на более чем 75%. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

"Мы ориентируемся на единственную вещь – способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. У нас на сегодня заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% - Черниговская область и другие. Но в то же время оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас сейчас нет", – подчеркнул глава Минздрава.

Степанов напомнил, при каких показателях медицинская система не выдержит эпидемии.

"Угроза коллапса медицинской системы возникнет, если количество больных будет приближаться к цифре 25-30 тысяч больных в сутки", - резюмировал министр.

Напомним, из-за большого количества случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на введении локдауна продолжительностью не менее трех недель.

К слову, в Украине второй день подряд фиксируется антирекорд относительно коронавируса. За 26 ноября зафиксировано 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.