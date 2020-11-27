Степанов назвал единственное условие для введения локдауна
Основание для локдауна - заполненность коек в больницах на более чем 75%
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что основанием для срочного введение локдауна может быть только заполненность коек в больницах на более чем 75%. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".
"Мы ориентируемся на единственную вещь – способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. У нас на сегодня заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% - Черниговская область и другие. Но в то же время оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас сейчас нет", – подчеркнул глава Минздрава.
Степанов напомнил, при каких показателях медицинская система не выдержит эпидемии.
"Угроза коллапса медицинской системы возникнет, если количество больных будет приближаться к цифре 25-30 тысяч больных в сутки", - резюмировал министр.
Напомним, из-за большого количества случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на введении локдауна продолжительностью не менее трех недель.
К слову, в Украине второй день подряд фиксируется антирекорд относительно коронавируса. За 26 ноября зафиксировано 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.