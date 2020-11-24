Степанов назвал дату, когда в Украине ожидают уменьшения "ураганного роста" заболеваемости COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

Эффекта от карантина выходного дня за 3-4 дня мы не увидим

Эффект от введения в Украине карантина выходного дня, удалось ли нам сдержать это ураганное распространение болезни, мы увидим уже ближе к 1 декабря.

Об этом в эфире программы "Детали дня с Юлей Литвиненко" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр Степанов заявил, что украинцы начали более сознательно относиться к карантинных ограничений и одним из факторов стало то, что коронавирус очень близко до всех подобрался – много людей перенесли или болеют COVID-19.

Кроме этого он прокомментировал введение в Украине карантина выходного дня и ответил на вопрос о его эффективности:

"Согласно всем законам эпидемиологии, мы не можем его увидеть буквально за 3-4 дня после применения этого карантина. Кроме того хочу заметить, что кроме карантина выходного дня есть еще четкие ограничения в течение рабочей недели, которые тоже надо выполнять. А эффект, удалось ли нам сдержать это ураганное распространение болезни, а цель была именно такая - уменьшить эту динамику и остановить распространение болезни, то есть стабилизироваться на каких – то цифрах, я думаю, что мы увидим уже ближе к 1 декабря", - сказал министр здравоохранения.

Степанов пояснил, что назвал именно эту дату, поскольку реально карантина выходного дня начали соблюдать по всей стране только на прошлых выходных.

"Раньше, к большому сожалению, это происходило с многочисленными нарушениями. Поэтому сроки определения эффекта будут так передвигаться", – рассказал Максим Степанов.

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Напомним, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Действие жесткого карантина начнется с субботы, 14 ноября.

Решением правительства запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Тем временем украинские рестораторы и предприниматели со всей страны вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.

17 ноября Верховная Рада не смогла принять постановление об отмене карантина выходного дня".