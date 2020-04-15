Степанов: Говорить о выходе из карантина нецелесообразно

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов Минздрав

За последние сутки было выявлено 392 новых случая COVID-19

Глядя на количество инфицированных за последние сутки, говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Учитывая сегодняшний антирекорд, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.

Относительно механизмов выхода из карантина, этапов выхода из карантина – мы постоянно анализируем опыт различных стран и максимально комфортно будем делать это в нашей стране. Но только после того, как увидим, что для этого есть возможность в нашей стране", - отметил министр.

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Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 392 новых случая коронавируса.