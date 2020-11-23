Степанов: Цель всех ограничений одна - чтобы не было коллапса медицинской системы

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

По его словам, все карантинные правила - это не какой-то долг перед министром здравоохранения

Все карантинные ограничения направлены на то, чтобы было меньше больных и, как следствие, чтобы не было коллапса медицинской системы. Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы следим за тем, кто как выполняет ограничения. И, исходя из этого, чтобы достичь эффекта, на который мы рассчитываем, мы и принимаем решение о внесении тех или иных изменений, чтобы они выполнялись. Ведь цель всех ограничений одна: чтобы было меньше больных и, как следствие, чтобы не было коллапса медицинской системы. Чтобы у нас не было напряженности с оказанием медицинской помощи. Поэтому, когда мы говорим о каких-либо ограничениях, мы берем какую-то общую вещь, которая действует по всей стране. В будние дни у нас тоже ограничения не отменялись", - сказал Степанов.

По его словам, все карантинные правила, которые установлены для здоровья людей, - это не какой-то долг перед министром здравоохранения, а прежде всего долг перед самим собой — чтобы не заболеть, не попасть в больницу, не заразить людей, которые относятся к группе риска.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины рассчитывает, что "карантин выходного дня", а также соблюдение всех правил карантина в будние дни остановит рост заболеваемости коронавирусом в Украине на уровне 13 тысяч заболевших в сутки.