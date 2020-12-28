Стужук, Комаровский и Венум: Топ-20 самых популярных Instagram-блогеров в Украине в 2020 году

Названы самые популярные Instargam-блогеры 2020 года Фото из открытых источников

Украинцы чаще всего следят за семьями, успешными людьми и путешественниками

Сервис аналитики и работы с блогерами Trend hero определил двадцатку самых популярных Instagram-блогеров в Украине, в которых в 2020 году стремительно увеличилось количество читателей. Об этом говорится на сайте Trend hero.

В частности, больше всего новых подписчиков добавилось в Софии Стужук и доктора Комаровского - за год на них подписалось более 2 миллионов читателей. Также аудитория выросла у других украинских блогеров. По данным аналитического сервиса, украинцы чаще всего следят за семьями, успешными людьми и путешественниками.

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Список блоггеров, которые в 2020 году лучше всего развили свои Instagram-страницы:

София Стужук. Мать двоих детей, которая ведет свой блог в Instagram в течение нескольких лет. За год на ее аккаунт подписались почти 3 миллиона читателей, увеличив общее количество фолловеров до 5,5 млн человек. Доктор Комаровский. Аудитория Евгения Комаровского насчитывает 9 миллионов подписчиков (+2,04 человек за год). В своем Instagram Комаровский дает медицинские советы, а чаще всего пишет о педиатрии. Аревик Восканян. Блогер развивает свою страницу, где у нее уже 1,6 млн подписчиков. У девушки есть свой магазин одежды, который она рекламирует в своем аккаунте. Николай Удянский. IT-предприниматель увеличил за год количество подписчиков на 1,33 миллиона. В соцсети он делится фотографиями из поездок по миру и снимками с друзьями. Алена Венум. Блогер ведет личную страницу, где рассказывает о своей жизни, муже и ребенке. За год за ней начали следить еще 1,28 млн человек. Сейчас ее аудитория насчитывает 4,2 млн человек. Юлия Вербинець (известна как Верба) - украиноязычная блогерша, получившая награду "Лучший блогер Инстаграма 2020 года". Сейчас у нее 2,7 млн подписчиков. На своей странице девушка делится фотографиями путешествий и выступлений. Lianayel. Комедийный блог девушки насобирал 1,3 млн подписчиков. Блогер публикует короткие шуточные видео о своей жизни. Луладжа. На странице публикуют актуальные гороскопы для всех знаков Зодиака и лунные календари. Сейчас аккаунт насчитывает 972 тысяч подписчиков. Яна Удянская. Девушка делится с читателями фотографиями из путешествий и красивых мест. На ее странице 1,5 млн подписчиков. Ульяна Науменко. Блогерша стала победительницей в телевизионном проекте "Зважені і щасливі". Сейчас она рассказывает о правильном питании и похудении. На ее аккаунте миллион читателей. Украинский журналист Константин Стогний. Ранее мужчина вел программу "Чрезвычайные новости" на телеканале ICTV, а теперь ведет тревел-блог и снимает авторские программы для того же телеканала. Его блог собрал 1 миллион подписчиков. Доктор Ольга Белоконь. Акушер-гинеколог со стажем в соцсети рассказывает о женском здоровье, беременности и родах. За ней следят 2,6 млн человек. Макс Климток. Комедийный контент помог собрать блогеру более 900 тыс. подписчиков. Люда из Голливуда. Украиноязычная блогер рассказывает о жизни всей семьи, в частности, о муже, ребенке и родителях. За ней следят 1,4 млн человек. Дарья Квиткова. Блогер делится фотографиями из своей жизни и совместными снимками со своей второй половинкой. На ее странице сейчас 1,7 млн подписчиков. Богдан Прилепа. Украинский IT-предприниматель и блокчейн энтузиаст ведет свой блог о путешествиях, интересных местах в мире и о своей семье. За ним следят 1,1 млн людей в Instagram. 16-летняя Диана в соцсети рассказывает о подростковой жизни. Девушка насобирала на странице 2,5 млн подписчиков. Николь. Она называет себя мамой блоггеров и обещает научить их зарабатывать деньги. За страницей блогерши следят миллион человек. Юлия Красная рассказывает о путешествиях и красоте. На ее аккаунте 1,4 млн подписчиков. Дарул. Блогер ведет свою страницу в Instagram о путешествиях, семье и о фитнесе. За ним следят 1,3 млн человек.

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