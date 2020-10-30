Старт отопительного сезона в 24 населенных пунктах Украины под угрозой из-за долгов ТКЭ, - "Нафтогаз"

По состоянию на 26 октября отопительный сезон не начался в Херсоне и Николаеве Фото из открытых источников

При этом количество критических должников снизилось с 47 до 38

Предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов. Об этом сообщают в НАК "Нафтогаз".

Отмечается, что должники остаются в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

В то же время 10 предприятий ТКЭ успели подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38. 13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон — в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.

Новости по теме: Субсидии в отопительном сезоне: Порядок начисления и проверка получателей

Ранее сообщалось, что Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановление разделяет долги ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии.