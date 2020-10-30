Старт отопительного сезона в 24 населенных пунктах Украины под угрозой из-за долгов ТКЭ, - "Нафтогаз"
При этом количество критических должников снизилось с 47 до 38
Предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов. Об этом сообщают в НАК "Нафтогаз".
Отмечается, что должники остаются в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.
В то же время 10 предприятий ТКЭ успели подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38. 13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон — в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановление разделяет долги ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии.