Старт отопительного сезона под угрозой в 45 населенных пунктах, - "Нафтогаз"

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В течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами

НАК "Нафтогаз" призвал учредителей 63 предприятий теплоэнергетики решить вопрос критических долгов перед поставщиками, поскольку под угрозой остаться без отопления могут 45 населенных пунктов. Об этом сообщила прессслужба компании.

В компании рассказали, что самые низкие показатели расчетов за газ имеют предприятия ТКЭ Луганской области — 56%, Днепропетровской области — 71%, Кировоградской области — 81%, Ивано-Франковской области — 82%, Донецкой области — 86%.

В компании отметили, что в течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами.

В "Нафтогазе" отметили, что возобновить поставки газа для соответствующих предприятий без решения проблемы критических долгов нет юридической возможности — это запрещено украинским законодательством.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов Украины спрогнозировали, что цены на газ в нынешнем отопительном сезоне будут ниже по сравнению с 2019 годом. В то же время министр финансов Сергей Марченко спрогнозировал, что в дальнейшем цена на голубое топливо также не будет повышаться.