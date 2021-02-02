Старшая школа в Украине станет трехлетней уже с 2027 года

Украинские школьники с 2027 года будут учиться в школе 12 лет Фото из открытых источников

Нововведения будут действовать в рамках реформации образования

Украинские школьники в старшей школе будут получать образование в течение трех лет уже с 2027 года. Об этом в комментарии Укринформу сообщил глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет.

"Реформа Новой украинской школы является длительной и поэтапной. Ряд трансформаций мы планируем завершить к 2027 году, после чего старшая школа (то есть 10, 11, 12 класс) станет профильной и трехлетней. Такая система начнет действовать с 1 сентября 2027 года, как это прописано в законах "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании"", - отметил он.

По словам Шкарлета, решение о создании лицеев со старшей школой будут принимать областные и городские общины с населением более 50 тысяч человек.

"Но это не значит, что профильные лицеи будут создаваться только в областных центрах или крупных городах. На самом деле создание лицея будет зависеть от способности такого областного или городского совета, учредителей таких лицеев создать соответствующую материально-техническую базу. Ведь мы говорим о едином подходе к стандарту и качеству обучения, который должен происходить во всех заведениях старшей школы одновременно и на едином уровне", - добавил министр.

При этом глава МОН отметил, что есть законодательные инициативы, согласно которым расширят права сельских и поселковых общин по созданию учебных заведений. Таким образом в стране планируют обеспечить получение дошкольного и полного общего среднего образования на всех ее уровнях.

Кроме этого, Шкарлет добавил, что несмотря на процессы переформатирования сети учебных заведений, которые осуществляют органы местного самоуправления в рамках реформы децентрализации, все девятиклассники смогут беспрепятственно продолжить обучение в 10 и 11 классах.

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