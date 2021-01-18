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Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в этом году

Фото из открытых источников

В 2021 году в Украине будет 11 религиозных праздников и праздничных дней

В 2021 году украинцы получат 115 выходных дней, из которых 104 - это суббота и воскресенье, а 11 - религиозные праздники и праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В частности, в этом году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные и нерабочие дни:

  • 1 января-Новый год;
  • 7 января - Рождество Христово;
  • 8 марта - Международный женский день;
  • 1 мая-День труда;
  • 2 мая - Пасха;
  • 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
  • 20 июня - Троица;
  • 28 июня - День Конституции Украины;
  • 24 августа - День Независимости Украины;
  • 14 октября - День защитника Украины;
  • 25 декабря - Рождество Христово.

В то же время в министерстве напомнили, что согласно части третьей статьи 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Так, в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая, выходной день в воскресенье 9 мая - на понедельник 10 мая, выходной день в воскресенье 20 июня - на понедельник 21 июня и выходной день в субботу 25 декабря - на понедельник 27 декабря.

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Напомним, в январе 2021 года украинцы будут два длинных уикенда и один сокращенный рабочий день. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни, а также решением правительства.

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