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Стало известно, сколько Украина тратит на лечение тяжелобольного с коронавирусом

Фото из открытых источников

В течение апреля-декабря 2020 года в больницы госпитализировали 253 тысячи человек

Лечение одного тяжелобольного лица с коронавирусом обходится медицинской системе в 45 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины. 

В НСЗУ рассказали, что в течение апреля-декабря 2020 года в больницы госпитализировали 253 тысячи человек, 50 тыс. из которых находились в отделениях интенсивной терапии.

"Доля госпитализированных пациентов, которые нуждались в помощи в условиях интенсивной терапии в течение 2020 года составила 19,6%. За лечение этих пациентов НСЗУ выплатила более 11 млрд грн, то есть почти 45 тыс. грн в среднем на 1 пациента", - говорится в сообщении.

В то же время в службе напомнили, что каждый украинец имеет право на бесплатный тест на корону по направлению от семейного врача. Также он имеет право на экстренную медицинскую помощь в случае критического состояния и стационарную медицинскую помощь (госпитализацию).

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Напомним, по состоянию на утро 18 января в Украине подтверждено 1 163 716 случаев коронавируса COVID-19 за последние сутки заболели 3034 лица. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), г. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

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