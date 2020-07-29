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Стало известно, сколько будет стоить вакцина от COVID-19, – The Financial Times

Иллюстративное фото thegaltimes.com

Цена будет колебаться примерно от 3 до 30 долларов за дозу

Ряд фармацевтических компаний, которые разработают вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 назвали примерную цену за препарат. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Так, например, биотехнологическая компания из США Moderna заявила о намерении продавать курс прививок от COVID-19 за 50-60 долларов. Это составляет примерно 25-30 долларов за одну дозу. Однако, по словам экспертов, такая цена предполагается для Соединенных Штатов Америки и других стран с высоким уровнем дохода населения.

Тогда как другие компании, которые занимаются разработкой вакцин, планируют продавать препарат по более низкой цене. В частности, американская компания Pfizer и немецкая BioNTtech намерены установить цену в размере 19,5 долларов за дозу. Еще дешевле свою вакцину оценила британо-шведская AstraZeneca  – 3-4 доллара. 

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Напомним, недавно во Всемирной организации охраны здоровья сообщили, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021 года. 

Однако, по словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцины, которую Украина может получить весной, хватит для 20 процентов населения.

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