Стало известно, на сколько для украинцев подорожает доставка газа в 2021 году

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За пользование газом уже через месяц украинцам придется платить в среднем на несколько сотен гривен в месяц дороже. В стране вырастут тарифы на доставку голубого топлива. Об этом Елена Голубева пишет в материале для 112.ua "Плюс 200 гривен к платежке. Кому и сколько придется заплатить за доставку газа в следующем году".

Подорожание связано с тем, что НКРЭКУ повышает тарифы облгазам с учетом цены обслуживания и поддержки технического состояния приборов, установок, сетей, поддержания давления в трубопроводах, предупреждения возможных утечек газа и недопущение аварийных ситуаций. Облгазы изначально добивались более серьезного повышения, чем то, которое им в итоге позволила комиссия.

Стоимость будет зависеть от региона и потребления газа домохозяйствами. По подсчетам автора, за доставку газа к дому в 150 квадратных метров в Киевской области придется заплатить 693 грн в месяц вместо 361 грн нынче. Для дома в 200 квадратов сумма составит 923 грн вместо 481 грн. В Житомире с 1 января будут приходить платежки 812 грн и 1082 грн в месяц соответственно против нынешних 439 грн и 586 грн.

Жители же киевских домов с автономным отоплением буду платить по второй квитанции (за доставку) 143 грн в месяц для дома в 150 квадратных метров и 190 грн – для дома в 200 квадратов.

"Если совсем грубо, то раньше было 8 грн за куб газа и 1 грн - доставка, теперь доставка будет примерно 2 грн", - цитирует автор директора ExPro Consulting Геннадия Кобаля.

При этом продолжает расти плата и для тех, кто вообще не потребляет газ, но к сетям подключен.

"Речь о домах, которые находятся на финальной стадии строительства, жильцы которых еще не въехали, загородных домах, которыми пользуются только летом, домах, оставленных родственниками в наследство, но временно пустуют. Для них плата за распределение начисляется в соответствии с нормативом: 39 куб. м для домохозяйств с газовой плитой, 126 куб.м для домохозяйств с плитой и газовой колонкой, 314 куб. м для домохозяйств с автономным отоплением в год", - пишет автор.

Таким образом, в пустующий дом с газовым котлом в Киевской области будет приходить квитанция 48,67 грн против нынешней 25,3 грн. В Житомире квитанция возрастет до 57 грн против нынешней 30,87 грн.

Повышение затронет и промышленные предприятия, использующие газ. А также – предприятия-поставщиков тепла (работающих на газу).