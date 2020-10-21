Стало известно, кто заплатит за "всеукраинский опрос" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Опрос оплатит партия "Слуга народа". Все расходы будут отражены в отчете, который подается в НАПК

Всенародный опрос, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на 25 октября, проведут за деньги партии "Слуга народа". Политсила заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы, сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"5 вопросов от президента Украины - кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия "Слуга Народа". Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечают, что партия не получает государственного финансирования, а передает эти деньги на борьбу с COVID-19.

"Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете партии, который подается в НАПК. Речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19", - добавили в пресс-службе.

В партии отметили, что проведение такого опроса является одним из пунктов предвыборной программы партии по развитию прямой демократии и народовластия в Украине.

"Таким образом мы хотели бы начать традицию, отработать механизм, по которому власть будет иметь возможность слышать мнение народа постоянно и регулярно. А народ, в свою очередь, получит возможность донести до власти свое мнение", - резюмировали "слуги".

Новости по теме: Всеукраинский опрос от Зеленского: Зачем на самом деле спрашивать о коррупции и Донбассе и кому это нужно

Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан в день местных выборов прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов. По его словам, вопросы будут касаться того, что "мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете".

14 октября глава государства объявил первый из 5 вопросов, которые будут вынесены на опрос 25 октября во время местных выборов. Он будет касаться коррупции в особо крупных масштабах.

На следующий день, Зеленский назвал второй вопрос, который будет касаться создания на Донбассе свободной экономической зоны.

А в пятницу, 16 октября, президент обнародовал финальные три вопроса всенародного опроса.