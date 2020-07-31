Стало известно, когда в Украине может появиться 5G-интернет

5G-интернет в Украине появится не ранее 2022 года Фото из открытых источников

Сначала технологию введут в крупных городах

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест отметил, что постепенное введение 5G-интернета в Украине может начаться в 2022 году. Об этом он сообщил в программе телеканала "ДОМ".

Так, чиновник выразил надежду, что в конце следующего года будут проведены соответствующие аукционы. После чего, с 2022 года, начнется постепенное внедрение технологии в Украине, в частности, сначала в крупных городах.

По словам Шелеста, в зависимости от потенциала развития, 5G-интернет может быть введено и в других регионах.

Заметим, технологии 5G позволяют получить более высокую пропускную способность в отличие от 4G-интернета. Таким образом пользователи получают большую доступность широкополосной мобильной связи со скоростью интернета от 1-2 Гбит/сек. Также новая технология предполагает меньшее потребление энергии батарей.

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Напомним, 7 апреля 2020 года гражданка Украины Юлиана Гордей зарегистрировала петицию о запрете установки в Украине 5G-интернета.

"Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране", - отметила автор.

Позже эта петиция набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. Теперь президент Владимир Зеленский должен ответить на обращение.