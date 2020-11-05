Стало известно, когда в Одессе состоится второй тур выборов мэра

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Во втором туре за кресло городского головы будут соревноваться Труханов и Скорик

Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Одессы.

Отмечается, что согласно постановлению городского избиркома, повторное голосование по выборам мэра назначено на 15 ноября. Также утвержден текст избирательного бюллетеня.

В частности, во втором туре за кресло городского головы будут соревноваться действующий мэр Одессы Геннадий Труханов и народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик.

К слову, в первом туре Труханов получил 38,35%, а Скорик - 19,47% голосов.

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Напомним, ранее стало известно, что в Тернополе, Кропивницкий и Мариуполе останутся те же самые мэры - Сергей Надал, Андрей Райкович и Вадим Бойченко соответственно.

Кроме того, на выборах мэра в Ивано-Франковске победил действующий городской голова Руслан Марцинкив.

На выборах главы Львовской ОТГ в первом туре победитель не определился. Во второй тур вышли Андрей Садовый от "Самопомощи" и Олег Синютка от "Европейской солидарности". Второй тур выборов назначен на 22 ноября.