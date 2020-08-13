Стало известно, какие продукты в Украине больше всего выросли в цене с начала года

Госстат обнародовал средние потребительские цены на товары в 2020 году Фото из открытых источников

Больше всего подорожали яблоки и морковь

В четверг, 13 августа, Государственная служба статистики обнародовала информацию о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за июль 2020 года. Об этом говорится на сайте Госстата.

Так, согласно обнародованным данным, больше всего подорожали яблоки. В частности, их стоимость выросла на 113,5 процентов до 38,1 гривен за килограмм. Цена на морковь увеличилась на 126,3 процента до 14, 5 гривен за килограмм.

Кроме этого, на 33,7 процентов выросли цены на гречневую крупу до 37,2 грн за килограмм. Подорожал также хлеб: стоимость пшеничного из муки высшего сорта выросла с 23,91 до 24,94 грн, батон – с 13,86 до 14,03 грн.

Однако, ряд продуктов упали в цене. Да, лук подешевел на 24,7 процента до 6,8 грн за кг, а яйца - на 23,1 процента до 16,2 грн за десяток, филе куриное - на 16,6 процентов до 84,8 грн за кг.

Цены на табачные изделия также изменились. Так, за январь-июль сигареты премиум-класса подорожали на 10,6 процентов до 52,5 грн за пачку. Цены на водку поднялись на 0,1 процент до 92,4 грн за 0,5 литра, на пиво выросли на 2,4 процента до 17,6 гривен.

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Также снизились цены на бензин марки А-92 с 26,98 до 21,49 грн, на дизельное топливо - с 27,45 до 21, 85 грн.

Напомним, ранее в Госстате сообщали, что с начала года цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 4,6 процентов, однако за период карантина подешевели одежда и обувь.