Стало известно, какая профессия самая популярная среди украинских фрилансеров
Наиболее популярным запросом является создание лдоготипу
Самая распространенная специализация среди украинских фрилансеров является дизайн-32% всех исполнителей заняты созданием графических проектов. Об этом сообщается в данных крупнейшего сервиса удаленной работы Freelancehunt.
Как отмечается, самым привлекательным заказом считается создание логотипа: на один опубликованный клиентом проект приходится до 40 отзывов исполнителей. Также в числе наиболее конкурентных заказов - дизайн сайтов и визиток.
Одной из причин популярности дизайна у фрилансеров специалисты называют низкий порог входа в специальность.
Несмотря на популярность специальности среди исполнителей, по востребованности у заказчиков дизайн находится на втором месте, уступая программирования.
42% всех заказов приходится на разработку, и вдвое меньше - на визуальные проекты.
Кроме того, более половины совокупного бюджета всех заказов также сосредоточено у программистов, в то время как в категории "Дизайн" - лишь 12% финансирования проектов.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области мужчина, которому не хватило несколько месяцев необходимого стажа работы для начисления пенсии, поджег себя в центре занятости.