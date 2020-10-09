Стало известно, какая профессия самая популярная среди украинских фрилансеров

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Наиболее популярным запросом является создание лдоготипу

Самая распространенная специализация среди украинских фрилансеров является дизайн-32% всех исполнителей заняты созданием графических проектов. Об этом сообщается в данных крупнейшего сервиса удаленной работы Freelancehunt.

Как отмечается, самым привлекательным заказом считается создание логотипа: на один опубликованный клиентом проект приходится до 40 отзывов исполнителей. Также в числе наиболее конкурентных заказов - дизайн сайтов и визиток.

Одной из причин популярности дизайна у фрилансеров специалисты называют низкий порог входа в специальность.

Несмотря на популярность специальности среди исполнителей, по востребованности у заказчиков дизайн находится на втором месте, уступая программирования.

42% всех заказов приходится на разработку, и вдвое меньше - на визуальные проекты.

Кроме того, более половины совокупного бюджета всех заказов также сосредоточено у программистов, в то время как в категории "Дизайн" - лишь 12% финансирования проектов.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области мужчина, которому не хватило несколько месяцев необходимого стажа работы для начисления пенсии, поджег себя в центре занятости.