Стало известно, как водителей будут поощрять соблюдать правила дорожного движения

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Запущено приложение, которое вводит кэшбек за правильное вождение

Украинских водителей будут награждать за соблюдение правил дорожного движения с помощью сервиса, который мотивирует не нарушать закон. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что система штрафов продолжит работать, впрочем кешбек и скидки на покупку полиса также сможет дать результат.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно его скачать на телефон. Приложение будет оценивать, насколько качественным водителем является человек, от чего и будет зависеть размер скидки.

Приложение называется "Безопасное вождение". Оно есть пока только на Apple. Установили его уже более десяти тысяч водителей. Когда запустят приложение на "Андроид", то можно смело утверждать, что популярность его станет выше.

После установки программы сумма Кэшбек будет начислена через десять поездок, а также там будет рейтинг вождения.

"Приложение" Штрафы RU "работает с 2016 года. За этот период мы увидели, что уплата штрафа не уменьшает количество аварий. Изучая опыт различных стран, поняли, что эту проблему можно решить, если предоставить эффективный способ приучить себя к более ответственному управлению. Материальное вознаграждение работает лучше, чем штрафы. Но проблема не решится, если города не будут заинтересованы в формировании культуры сознательного вождения", - сообщает разработчик программы Денис Дмитров

Ранее сообщалось, что в Украине завершился период подготовки к внедрению автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения и в ближайшее время она заработает.