Стало известно, как дети будут посещать школу с 1 сентября

Сергей Шкарлет Lb.ua

По словам Шкарлета, будет смешанная форма посещения школы или дети будут ходить в школу по сменам

Министерство образования Украины разрабатывает несколько вариантов посещения детьми школ с 1 сентября. Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью, завил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в интервью "Левому берегу".

По его словам, он пока не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно.

"Дети должны пойти в школу. Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет вновь дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", - отметил Шкарлет.

В то же время, и.о. министра добавил, что Минобразования разрабатывают запасные варианты на новый учебный год.

"Возможно, будет смешанная форма посещения школы – частично офлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, а еще условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию.

Я общался за это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование – это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, требуют присмотра. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение – будет социальное сиротство", - подчеркнул политик.

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Напомним, ранее бывшая и.о. министра образования Любомира Мандзий заявила, что в Кабинете министров Украины еще нет решения, пойдут ученики в школу 1 сентября, или останутся и дальше на дистанционном обучении.