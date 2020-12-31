Стало известно, как будут работать почтовые службы на новогодние праздники: График

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Во время праздников будут доступны только дежурные отделения "Укрпочты"

Украинские почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" не будут работать 1 и 7 января. Об этом говорится сайтах на "Укрпочты" и "Новой почты".

Отмечается, что во время праздников будут доступны только дежурные отделения "Укрпочты".

Что же касается "Новой почты", то 31 декабря отделения и адресная доставка будут работать по сокращенному графику работы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения). В то же время 1 и 7 января - отделения и адресная доставка не будут работать.

В компании также отметили, что в межпраздничные дни они будут функционировать по обычному графику. Это же касается периода усиленного карантина с 8 по 24 января.

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Напомним, в январе 2021 года украинцы будут иметь длинные уикенды с 1 по 3 января и с 7 по 10 января и один сокращенный рабочий день.