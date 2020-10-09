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Стало известно, как будут работать банки и почта в День защитника Украины

Фото из открытых источников

14 октября банки не будут работать

В среду, 14 октября, украинцы получат дополнительный выходной в честь Дня защитника Украины. Из-за этого изменится и работа банков и почты.

Так, накануне праздника, 13-го октября, рабочий день будет сокращён на час. 

К слову, этот праздник чествуется в Украине уже 6 лет. Такую дату выбрали, поскольку в этот день отмечают День украинского казачества и праздник Покрова (Богородица считается главной защитницей и покровительницей казаков)

Что касается работы банков, то 14 октября они не будут работать.

Сообщается, что большинство отделений "Укрпочты" будут также закрыты. При этом отмечается, что в областных центрах будут работать дежурные отделения. Их список, адреса и время работы обнародованы на сайте "Укрпочты".

"Новая почта" будет работать по обычному графику выходного дня.

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Напомним, в октябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 21 рабочий и 10 выходных дней. Количество выходных будет больше благодаря одному праздничному дню.

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