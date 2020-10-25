Стало известно, как будет проходить подсчет ответов во "всеукраинском опросе президента"
Результаты опроса могут появиться уже завтра
Подсчет ответов во "всеукраинском опросе президента" будет производиться в Киеве в 10 помещениях. Об этом заявил спикер проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин в комментарии "Стране".
"В Киеве есть 10 помещений, в которые волонтеры будут приезжать с запломбированными коробками. Там эти пломбы будут проверять, вскрывать. Потом отдельно разложат анкеты исходя из ответов на первый вопрос — "да", "нет", поврежденная анкета или человек вообще не голосовал. Результаты вносятся в специальную форму. И так пять раз, по каждому вопросу — анкеты разложили, записали результаты, отправили в чат-бот. Все анкеты и финальные бланки упаковали и отдали своему координатору. Следить за этим процессом можно онлайн, мы также будем проводить брифинг для СМИ", — сказал Гагарин.
По словам спикера, результаты могут появиться уже завтра.
Напомним, ранее в полицию поступили четыре заявления, что волонтеры на всеукраинском опросе работают за деньги. В частности, поступало заявление, что работали несовершеннолетние.