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Стало известно, как будет проходить подсчет ответов во "всеукраинском опросе президента"

Бланк "опросника" от президента Украинская правда

Результаты опроса могут появиться уже завтра

Подсчет ответов во "всеукраинском опросе президента" будет производиться в Киеве в 10 помещениях. Об этом заявил спикер проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин в комментарии "Стране".

"В Киеве есть 10 помещений, в которые волонтеры будут приезжать с запломбированными коробками. Там эти пломбы будут проверять, вскрывать. Потом отдельно разложат анкеты исходя из ответов на первый вопрос — "да", "нет", поврежденная анкета или человек вообще не голосовал. Результаты вносятся в специальную форму. И так пять раз, по каждому вопросу — анкеты разложили, записали результаты, отправили в чат-бот. Все анкеты и финальные бланки упаковали и отдали своему координатору. Следить за этим процессом можно онлайн, мы также будем проводить брифинг для СМИ", — сказал Гагарин.

По словам спикера, результаты могут появиться уже завтра.

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Напомним, ранее в полицию поступили четыре заявления, что волонтеры на всеукраинском опросе работают за деньги. В частности, поступало заявление, что работали несовершеннолетние.

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