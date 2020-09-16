Стало известно имя военного, который подорвался на гранате под Новотошковским

В результате разрыва гранаты в районе Новотошковского подорвался механик-водитель Роман Червинский Фото из открытых источников

Мужчина погиб в результате неосторожного обращения со взрывным устройством

На Донбассе 16 сентября в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) погиб украинский военнослужащий, который подорвался на гранате. Им оказался механик-водитель 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Роман Червинский. Об этом сообщает пресс-служба Яворивской районной госадминистрации.

"На Яворовщине невосполнимые потери. 16 сентября 2020 года около 01 ч 25 мин находясь в блиндаже подорвался на гранате Червинский Роман Ярославович, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью", - говорится в сообщении.

К слову, 29-летний Роман Червинский проживал в городе Яворова, после чего, в 2011 году, был призван на военную службу.

Через четыре года мужчину мобилизовал Яворовско-Мостиский объединенный районный военный комиссариат, после чего он начал проходить службу, как механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Напомним, 16 сентября ночью в районе населенного пункта Новотошковское на взрывном устройстве подорвался военнослужащий Объединенных сил. В штабе ООС отметили, что мужчина погиб в результате неосторожного обращения с гранатой.