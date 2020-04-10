Стало известно имя погибшего военного ВСУ на Донбассе

Погибший на Донбассе Алексей Куприков (справа) 93-тя ОМБр Холодный Яр

У погибшего осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра

В результате обстрела незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб механик-водитель механизированного батальона Алексей Куприков с позывным "Леший". Об этом пишет 93-тя ОМБр Холодный Яр в Facebook.

"С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти в бою нашего бойца - солдата Алексея Куприкова с позывным "Леший", механика-водителя механизированного батальона.

Он погиб в результате вражеского обстрела позиций 93 бригады Холодный Яр на Луганщине, получив множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Средства защиты, увы, не спасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Куприков родился в 1971 году. До начала службы жил в пгт Черкасском Днепропетровской области, имел среднетехническое образование.

В ноябре 2018 года подписал контракт с ВСУ. Сначала был стрелком-помощником гранатометчика, потом решил стать механиком-водителем и уехал учиться в учебный центр.

Сообщается, что у Алексея осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра, которая также служит в ВСУ.

Напомним, 9 апреля незаконные вооруженные формирования на востоке Украины осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, 1 военный погиб, двое были ранены.