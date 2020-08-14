Стало известно имя погибшего военного, который подорвался на мине на Донбассе

Воин подорвался на мине в районе поселка Водяное Фото из открытых источников

Старший сержант получил травмы, несовместимые с жизнью

На Донбассе 13 июля в результате подрыва на взрывном устройстве погиб украинский военный, старший сержант Сергей Похович. Об этом сообщили в 57 отдельной мотопехотной бригаде имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Как отмечается, трагедия случилась в районе поселка Водяное Донецкой области. В результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве Сергей Похович получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Сергей Похович 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко

"13 августа 2020 года мы потеряли боевого собрата старшего сержанта Сергея Поховича... Командование и личный состав 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Поховича", – говорится в заявлении бригады.

Напомним, 13 августа на Донбассе двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве, который разнес машину на куски. В результате один боец погиб на месте, а еще одного военного доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, раненый военный находится в больнице в тяжелом состоянии. У воина многочисленные осколочные ранения и переломы.