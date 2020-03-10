Стало известно имя одного из военных, погибших возле Песок

Фото из открытых источников

Андрей Ведешин был призван Тульчинским РВК на военную службу по контракту

Во вторник, 10 марта, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил во время эвакуации с поля боя погиб украинский военнослужащий из Винницкой области Андрей Ведешин. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

" Старший солдат Ведешин Андрей Александрович 1985 г.р. погиб сегодня около 09:30 в районе с. Пески Донецкой области при эвакуации с поля боя в вертолете (обстоятельства уточняются)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военнослужащий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Андрей Ведешин был призван Тульчинским РВК на военную службу по контракту в мае 2017 года.

По данным пресс-службы ОГА, погибший военный проживал вместе с родителями в селе Кинашев Тульчинского района. Сейчас у бойца остались мать, брат и несовершеннолетняя дочь (2012 г. р.)

К слову, погибшего украинского защитника предварительно запланировали похоронить 12 марта на родине – в селе Кинашев.

