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Стало известно имя одного из военных, погибших возле Песок

Фото из открытых источников

Андрей Ведешин был призван Тульчинским РВК на военную службу по контракту

Во вторник, 10 марта, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил во время эвакуации с поля боя погиб украинский военнослужащий из Винницкой области Андрей Ведешин. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
 
"Старший солдат  Ведешин Андрей Александрович 1985 г.р. погиб сегодня около 09:30 в районе с. Пески Донецкой области  при эвакуации с поля боя в вертолете (обстоятельства уточняются)", - говорится в сообщении.
 
Как отмечается, военнослужащий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Андрей Ведешин был призван Тульчинским РВК на военную службу по контракту в мае 2017 года.
 
По данным пресс-службы ОГА, погибший военный проживал вместе с родителями в селе Кинашев Тульчинского  района. Сейчас у бойца остались мать, брат и несовершеннолетняя дочь (2012 г. р.)
 
К слову, погибшего украинского защитника предварительно запланировали похоронить 12 марта на родине – в селе Кинашев.
 
Напомним, во вторник, 10 марта, НВФ обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил возле Песок. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. После чего еще один военнослужащий погиб от полученных ранений.
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