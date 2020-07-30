Стали известны результаты переговоров с Ираном относительно сбитого самолета "МАУ"

Переговоры с представителями Ирана МИД Украины

Координационная группа настаивает на выплате компенсаций и проведении объективного расследования

В Киеве завершились переговоры представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном относительно катастрофы самолета компании "МАУ" вблизи Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, во время встречи члены Координационной группы в очередной раз призвали Иран выплатить компенсации за сбитый украинский самолет семьям погибших. Кроме этого, Тегеран призвали провести полное, прозрачное и независимое расследование трагедии в соответствии с международными стандартами.

"В том числе обеспечить привлечение виновных к ответственности и установлению справедливости для семей пострадавших от этой ужасной трагедии", - говорится в заявлении.

Также стороны обсудили подготовку и организацию следующих раундов переговоров о сбитом украинском самолете.

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Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании "МАУ" был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. В результате погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа, среди которых были украинцы.

Впоследствии в Иране заявили, что самолет сбили случайно, потому что приняли его за вражеский объект.

Кроме этого, недавно во Франции были расшифрованы черные ящики самолета, которые подтвердили, что на момент полета воздушное судно было исправно, а упало в результате ракетного удара.