Обострение на Донбассе: Названы имена погибших бойцов на Донбассе

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Обстрел НВФ произошел около полуночи вблизи поселка Водяное

В результате обстрелов незаконных вооруженных формирований на Донбассе погибли украинские военные Михаил Старостин и Владимир Бондарюк. Об этом сообщила пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

В частности, обстрел НВФ произошел около полуночи в районе поселка Водяное, в результате чего погибли морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

"Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитников Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, с начала текущих суток, 30 октября, незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Позже стало известно, что Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) из-за нарушения перемирия на Донбассе, в результате которого погибли двое украинских военных.