Стабилизировали ситуацию: Степанов оценил эффективность усиленного карантина

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Глава Минздрава заявил о разгрузке медицинской системы

В Украине усиленный карантин помог стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной болезнь COVID-19 и разгрузить медицинскую систему. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

По словам министра, он благодарен предпринимателям и всем, кто придерживался ограничений. "Хочу поблагодарить всех, кто соблюдал ограничения. Отдельно благодарен предпринимателям, которые выбрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли немалое количество людей от заражения", – написал чиновник.

В то же время глава Минздрава рассказал о возвращении к карантинным правилам, которые действовали в декабре прошлого года. "Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то на сегодня цифра составляет 18 651 человек", – сказал Степанов.

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Напомним, Украина с понедельника, 25 января, выходит из усиленного карантина. О том, какие противоэпидемические ограничения будут действовать в государстве с завтрашнего дня, читайте здесь.