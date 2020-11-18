live
Новости » Общество Читати новину українською

США выделили 2 млн долларов для сплочения переселенцев с Донбасса

Переселенцы из Донбасса

В посольстве отметили, эта программа рассчитана на 2 года

США и Совет международных научных исследований и обменов (IREX) ввели программу, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц Украины с бюджетом в 2 млн долларов. Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

В посольстве отметили, эта программа рассчитана на 2 года.

"Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Украина планирует выделять на авиапромышленность 2 миллиарда ежегодно, – Шмыгаль

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора за временное жилье. В ОП считают, что этот закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Конституционные "хунтята" на арене "зеленого" цирка: Смеяться или плакать? О закупке вакцины от коронавируса договорился Медведчук, хотя это обязанность Зеленского, - эксперты Зеленский должен делегировать Медведчука на переговоры по производству вакцины в Украине, - Кузьмин Кузьмин: Зеленский должен немедленно делегировать Медведчука на переговоры по производству вакцины в Украине
Loading...

программы канала ZIK

Протесты предпринимателей. Страна без МВФ? Новые союзы в Совете. Локдаун | Ток-шоу
Александр Дубинский | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Схватки под ВР. Малый бизнес. Покорить космос. Медицина в Украине | Детали дня | 17.11.20
Митинг предпринимателей.
Митинг предпринимателей.