США выделили 2 млн долларов для сплочения переселенцев с Донбасса

Переселенцы из Донбасса

В посольстве отметили, эта программа рассчитана на 2 года

США и Совет международных научных исследований и обменов (IREX) ввели программу, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц Украины с бюджетом в 2 млн долларов. Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

В посольстве отметили, эта программа рассчитана на 2 года.

"Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора за временное жилье. В ОП считают, что этот закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта.