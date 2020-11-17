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США помогут Украине в подписании контрактов на получение вакцины от COVID-19

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Штаты помогут усилению коммуникации между Минздравом Украины и компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине в ускорении подписания контрактов с компаниями, которые разрабатывают вакцины от коронавируса COVID-19. Таких договоренностей достигли во время телефонного разговора главы Минздрава двух стран, передает пресс-служба украинского ведомства.

Как отмечается, глава американского Минздрава Алекс Азар пообещал, что США помогут усилению коммуникации между украинским министерством и компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax.

"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями по обеспечению оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", - отметил Максим Степанов.

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Напомним, ранее глава Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявлял, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, Украина сможет получить первые дозы успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 во втором квартале 2021 года.

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