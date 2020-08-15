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США передали госслужбам Украины средства защиты от COVID-19 на 250 тыс долларов

Помощь от США Фото из открытых источников

Помощь назначена полицейским, пограничникам и таможенникам

Посольство США в Украине передало украинским полицейским, пограничникам и таможенникам партию средств индивидуальной защиты от коронавірусної инфекции. Об этом говорится на официальной странице посольства в Facebook.

"В рамках нашей международной технической помощи отдел по правоохранительным вопросам посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 тысяч Долларов нашим украинским партнерам из Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что американские сенаторы внесли законопроект о партнерстве в области безопасности, который предусматривает предоставление выплат Украине на военную помощь и стратегическую поддержку.

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