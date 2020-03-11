Срочный брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно ситуации с коронавирусом в Украине, - полное видео

Правительство Шмыгаля Правительственный портал

Завтра на территории Украины вводится карантин

Кабинет министров во главе с премьер-министром Денисом Шмигалем провел срочный брифинг по поводу введения ограничительных мероприятий в Украине в связи с распространением коронавируса в мире. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Ранее в этот день заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о ситуации с распространением коронавірусної инфекции в Украине. В частности, по его словам, в нашем государстве официально подтвержден один случай заболевания. Сейчас на коронавирус проверяют 5 человек.

Утром отмечалось, что за все время Минздрав получил 43 подозрения на коронавирус в Украине: из них 41 не подтвердилась, остальные находятся на проверке.

Как сообщалось, завтра на территории Украины вводится карантин в связи с распространением коронавируса в мире.