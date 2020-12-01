Средние цены на топливо по Украине: Где за литр бензина придется заплатить дороже

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Цена на литр автомобильного газа колебалась от 12,42 грн в Харьковской области до 13,00 грн в Луганской

В среднем сегодня по Украине литр бензина А-95 Premium можно приобрести за 25,84 грн, тогда как литр А-95 обойдется в 24,34 грн, А-92 – в 23,29 грн, а литр дизтоплива и автомобильного газа стоит 23,63 и 12,68 грн соответственно. Такие ценовые расклады на топливо по состоянию на утро 1 декабря подает Минфин.

Впрочем, в зависимости от региона цена бензина, дизтоплива и автомобильного газа может колебаться.

Так, сегодня утром самым дешевым литр бензина А – 95 Premium был в Сумской области – 25,31 грн, а самым дорогим в Житомирской - 26,47 грн.

Минфин

Литр бензина А-95 меньше всего стоил в Сумской области (23,02 грн), а самым дорогим был в Донецкой области (25,28 грн).

Минфин

Литр бензина А-92 можно было приобрести от 22,02 грн в Сумской области до 24,08 грн в Ивано-Франковской.

Минфин

Литр дизтоплива самым дешевым был в Херсонской области (22,13 грн), а самым дорогим – в Луганской (25,33 грн).

Минфин

Цена на литр автомобильного газа колебалась от 12,42 грн в Харьковской области до 13,00 грн в Луганской.

Минфин

Напомним, на прошлой неделе, розничные операторы перешли к повышению цен на бензин и дизельное топливо. Больше всего цену подняла сеть АЗС "Рур Групп" и SUN OIL-на 5-70 коп. за литр.