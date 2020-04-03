Среди лучших программ всех информационных каналов – программы ZIK занимают первые 10 мест

Телеканал ZIK

Телеканал ZIK остается лидером среди информационных телеканалов. И каждый день эти показатели растут. 2 марта программы и ток-шоу ZIK заняли 10 первых позиций среди лучших программ всех информационных каналов.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK сообщил ведущий Василий Апасов.

"Оставаясь дома, украинцы выбирают телеканал ZIK. И мы вам за это безумно благодарны! Ведь именно благодаря вам вчера мы в очередной раз не просто первые, но и установили собственный рекорд! Сейчас на экране вы видите топ 10 лучших программ информационных каналов, и все эти лучшие программы – нашего телеканала. Хотим признаться, что мы работали на разных телеканалах, но такого еще не было!! Хотим еще раз поблагодарить всех зрителей телеканала ZIK! Мы работаем для вас! Впереди еще много интересного", – сказал ведущий телеканала Василий Апасов.

Топ-10 информационных программ дня - 2 апреля Телеканал ZIK

Уже в который раз с начала нового сезона телеканал занимает первую строчку в рейтинге информационных телеканалов. 17 февраля телеканал ZIK начал новый сезон. Теперь по будням зрителей ждут ток-шоу в новой большой студии телеканала, а сами зрители выбирают темы и вопросы для обсуждения. Полностью обновленное приложение телеканала "Второй экран" уже скачали десятки тысяч пользователей со всей Украины.

Кроме этого, мы не устаем дарить эксклюзив своим зрителям. Так, ZIK стал единственным телеканалом, который специально попал в карантин в Новых Санжарах, чтобы дать каждому украинцу возможность увидеть все изнутри.