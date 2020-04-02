Среди госпитализированных с COVID-19 – 20 детей и 26 медработников, – Ляшко

Укринформ

За минувшие сутки медики рассмотрели 484 сообщения о подозрении на коронавирус

Среди госпитализированных из-за коронавируса имеем 20 детей и 26 медработников. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Если посмотреть статистику за прошедшие сутки, то всего медиками было рассмотрено 484 сообщения о подозрении на коронавирусную болезнь. В течение минувших суток в вирусологических лабораториях Министерства здравоохранения и лабораториях Центра общественного здоровья в целом сделано 2555 исследований на наличие коронавируса в образцах, которые были доставлены на лабораторное исследование. Сегодня мы имеем 804 случаи коронавирусной болезни. Госпитализировано в учреждения здравоохранения 398 человек. Все остальные находятся на амбулаторном лечении. Среду госпитализированных мы имеем 20 детей и, к сожалению, мы имеем 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится одна особа, больная коронавирусной болезнью", - рассказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля количество больных коронавирусом в Украине составляет 804 человека, из них 20 - летальные случаи, 13 пациентов выздоровели.