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Среди больных коронавирусом в Нидерландах есть украинка, - посол

Женщина заболела вместе со своей семьей

COVID-19

 РИА Новости

В Нидерландах среди больных на коронавирус есть гражданка Украины, которая заразилась вместе со своим ребенком и мужем. Об этом рассказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, сообщает Укринформ

"Одна гражданка Украины, ее муж, гражданин Нидерландов, и ребенок заболели на коронавирус, они находятся в изоляции дома и проходят специальный курс лечения. Посольство поддерживает с ними контакт, состояние здоровья этой семьи улучшается", - отметил посол.

По словам Ченцова, в Нидерландах, как и в значительном большинстве стран мира, возникла ситуация с недостаточной способностью одновременного проведения высокоточных лабораторных ПЦР-тестов большом количестве людей. 

В то же время лабораторные тесты в Нидерландах делаются только при наличии симптомов, которые свидетельствуют о тяжелом течение болезни, и пациентам с наиболее уязвимых категорий.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля количество больных на коронавирус в Украине составляет 804 человека, из них 20 - летальные случаи, 13 пациентов выздоровели. 

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