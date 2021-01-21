Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие до Канады и Британии

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В настоящее время SpaceX установила более тысячи спутников для Starlink и ожидает разрешения от регуляторов других стран

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска расширил зону тестирования технологии до Канады и Британии, ранее она была доступна только в США. Об этом сообщает CNBC.

В настоящее время SpaceX установила более тысячи спутников для Starlink и ожидает разрешения от регуляторов других стран. В частности, компания зарегистрирована в Австрии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Франции, Чили, Колумбии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Филиппинах, ЮАР и Испании.

SpaceX также направила запрос на доступ к рынкам Японии, в планах - Индия и Карибы.

В Британии стоимость месячной подписки составляет 89 фунтов, стоимость набора для подключения - 439 фунтов.

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Как отмечается, в Канаде компания фокусируется на сельских и отдаленных местностях, которые имеют сложности с доступом к проводному интернету. Первыми технологию получило сообщество коренных народов в городке Пикангикум (Онтарио, Канада). Население города - до 3 тысяч человек. Наборы для подключения доставили на самолете.

В среду, 20 января, ракета SpaceX Falcon 9 во время своего 8 запуска доставила на орбиту еще 60 спутников.

Скорость спутникового интернета Starlink сейчас будет колебаться от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с, а приблизительная задержка сигнала от 20 до 40 миллисекунд. Однако, с увеличением количества спутников на орбите, работа Starlink должна заметно улучшаться. Компания ожидает, что уже летом 2021 года задержка связи будет на уровне 16 мс.

По оценкам компании, построение сети спутникового интернета будет стоить около 10 миллиардов долларов с ежегодной доходностью около 30 миллиардов.

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Напомним, в ноябре ракета-носитель Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту 16-ю партию из 60 интернет-спутников Starlink. Интернет-спутники были выведены на орбиту через 14 минут 46 секунд после старта.