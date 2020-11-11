Спикер парламента Разумков заболел COVID-19

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

По его словам, сейчас он чувствует себя нормально

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, сейчас он чувствует себя нормально.

"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и в дальнейшем", - написал Разумков.

Вместе с тем парламентарий отметил, что находится на самоизоляции и будет работать дистанционно.

К слову, в Украине коронавирус уже подтвердили у ряда городских глав, также болезнь диагностировали у трех министров: Романа Абрамовского, Андрея Тарана и Сергея Марченко.

Кроме того болеет президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

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Напомним, с субботы, 14 ноября, в Украине введут "карантин выходного дня". Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.