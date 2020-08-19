Специальная информационная операция "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение, - СВРУ

Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском Фото из открытых источников

Специальная информационная операция, так называемая группа Вагнера в Беларуси, имеет российское происхождение. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По информации ведомства, ее задачами являются:

Дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов.

Обвинения в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета.

Дискредитация руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов.

При этом в разведке попросили СМИ осторожно обращаться с контентом, созданным российскими спецслужбами, который имеет откровенный антиукраинский характер и наносит ущерб национальной безопасности государства.

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Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 32 бойцов ЧВК Вагнера, прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии были установлены имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.

6 августа стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины в отношении задержанных боевиков ЧВК Вагнера.

После Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 бойцов ЧВК "Вагнер", поскольку их подозревают в участии в террористических организациях "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа правительство Республики Беларусь передало Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, которых ранее задержали недалеко от Минска. Еще один боец остался на территории Беларуси, поскольку он имеет гражданство страны.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача бойцов ЧВК Вагнера России белорусскими властями – это "странно, некорректно и точно неприемлемо в дружественных межгосударственных отношениях".