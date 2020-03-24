Шмыгаль заявил об открытии первого телемоста между украинскими и китайскими врачами

Обсуждали COVID-19

Телемост между Киевом и Чунцином Facebook-страница Министерства здравоохранения

Во вторник, 24 марта, в посольстве КНР в Киеве состоялся телемост с ведущими китайскими врачами относительно эффективных способов борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Только что в посольстве Китая вместе с послом Китайской Народной Республики Фан Сяньжуном открыли телемост с ведущими китайскими врачами. В городах Китая уровень заболеваемости идет на спад, поэтому их опыт неоценим", - отметил премьер.

По информации Минздрава, во время специального телемоста между Киевом и Чунцином (один из крупнейших городов КНР с населением более 30 млн человек), представители китайской власти и медики заявили, что залогом их успеха в борьбе с коронавирусом являются профилактические мероприятия, контроль за инфицированными и их симптоматическое лечение.

"Профилактика, контроль, лечение – вот ключевые факторы, которые стали залогом нашего успеха в борьбе с коронавирусом. Если раньше в административных границах города насчитывалось 600 инфицированных вирусом, то сегодня нам удалось значительно улучшить ситуацию, сейчас есть лишь 2 пациента с COVID-19", - подчеркнул заместитель мэра г. Чунцин.

Как отмечается, по итогам телемоста посол КНР в Украине Фань Сяньжун предложил министру здравоохранения Украины Илье Емцу провести еще несколько телемостов на экспертном уровне, чтобы как можно эффективнее противодействовать коронавирусу в Украине.

Напомним, во время брифинга во вторник, 24 марта, заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что количество инфицированных в стране возросло до 97 человек.