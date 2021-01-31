Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Фото Vasyl Fitsak

Опасность будет сохраняться 31 января и 1 февраля

В Карпатах в связи со снегопадами и метелями сохраняется высокая опасность схода снежных лавин. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что в Ивано-Франковской области и на Закарпатье установлен 3-й уровень опасности. "По прогнозу Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 31 января – 1 февраля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей содержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

В то же время Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра сообщает, что в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 31 января, синоптики прогнозируют снег и гололедицу, а температура воздуха в течение суток будет составлять от 0 до -5 градусов по Цельсию. Также украинцев предупредили о порывах ветра местами 15-20 метров в секунду.

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Напомним, недавно в Украине в результате осложнения погодных условий остались обесточенными 108 населенных пунктов в двух регионах. Тогда из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра света не было в 75 населенных пунктах Одесской области и в 33 - в Николаевской области.