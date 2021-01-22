Спасатели предупредили о вероятности схода лавин в украинских Карпатах

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В горах существует угроза оползней снега на дороги

На выходных, 23-24 января, в украинских Карпатах сохранится угроза схода лавин. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным происшествиям.

В частности, в связи с оттепелью и выпадением дождя на снежный покров, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень):

22-23 января в высокогорье Закарпатской области;

23-24 января в высокогорье Ивано-Франковской области.

В то же время в горах существует угроза оползней снега на дороги.

К слову, украинские синоптики предупреждают об ухудшение погодных условий на Правобережной Украине с 24 января. В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, а в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях - 10-20 см.

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Напомним, ранее в Карпатах спасатели нашли пропавшего туриста, который исчез в районе горы Поп Иван Мармаросский.