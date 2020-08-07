SpaceX вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink. Видео

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink Twitter SpaceX

Это уже десятый запуск в рамках проекта Starlink

SpaceX Илона Маска успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, отправив на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 9 v1.0.. Об этом компания сообщила на странице в Твиттер.

Кроме спутников, ракета Falcon 9 должна была вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky.

Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

В частности, Falcon 9 вылетела со стартового комплекса 39A (LC-39A) в космическом центре Кеннеди в штате Флорида в 8:12 по Киеву.

В целом это уже десятый запуск в пределах проекта Starlink. Предыдущая партия из 58 спутников была запущена 13 июня.

Напомним, Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.