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"Союзмультфильм" выпустит новую серию "Чебурашки": Озвучат Варум и Ярмольник

Новая короткометражка будет называться "Чебурашка. Секрет праздника"

Спустя более 50 лет после выхода первого мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене в "Союзмультфильме" заявили, что к Новому году появится новая короткометражка по мотивам легендарной ленты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, мультфильм будет называться "Чебурашка. Секрет праздника".

"В прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене. Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо", — рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Она также добавила, что мультфильм будет выполнен в технологии 3D-анимации.

"Как и классическая версия, новая картина будет музыкальной: песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника", - поделились в "Союзмультфильме".

Справка:

Чебурашка и Крокодил Гена — персонажи серии книг Эдуарда Успенского. Широкую популярность они получили после выхода мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969 году. Потом были сняты несколько продолжений — "Чебурашка" (1971 год), "Шапокляк" (1974 год) и "Чебурашка идет в школу" (1983 год). В этих мультфильмах Крокодила Гену озвучивал Василий Ливанов, а Чебурашку — Клара Румянова.

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Напомним, ранее стало известно, что японские мультипликаторы выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Выход ленты был приурочен к десятилетию со дня премьеры японского фильма про Чебурашку. При этом, японская компания утверждает, что владеет правами на Чебурашку до 2023 года.

Позже, киностудия "Союзмультфильм" заявила о намерении вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад.

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