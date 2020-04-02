Совместные увлечения и личные границы: Как сохранить дружеские отношения с членами семьи во время карантина

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Психологи утверждают, что перед принятием категоричных решений стоит подумать, что восстановить отношения будет намного сложнее, чем их разрушить

Введение карантина привело к тому, что люди находятся в одном помещении с семьей, друзьями или сожителями 24/7 и это не может не повлиять на качество отношений.

Психологи в Telegram-канале МОЗ "Психологическая поддержка" объясняют, что находясь в замкнутом пространстве, люди начинают чаще конфликтовать.

По их словам, количество вызовов полиции в связи с конфликтами внутри семьи только растет, люди больше жалуются друг на друга, начинают прибегать к угрозам развода, а кто-то пытается разъехаться, оставляя близких в одиночестве.

Эксперты предполагают, что уже скоро количество конфликтов, которые могут привести к разводу, значительно увеличится.

Поэтому, чтобы этого не произошло, они дали несколько рекомендаций людям, которые уже почувствовали, что карантин изменил их настроение и отношение к другим:

Худший вариант - искать врага среди членов семьи. Сейчас институт семьи в сравнении с предыдущими веками теряет свою важность, но мы не должны игнорировать тот факт, что семья - это важная социальная группа, благодаря которой строится общество в целом.

Следует помнить, что восстановить отношения будет намного сложнее, чем их разрушить. Чтобы оценить последствия возможного разрыва можно прибегнуть к такой технике как квадрат Декарта. Ее можно использовать перед принятием любого решения в вашей жизни. Вы можете ознакомиться с ней в интернете, ведь это очень распространенная техника. Много кто ее игнорирует, называя банальным приемом выписывания "за" и "против". Но на самом деле это одна из когнитивных техник, которая влияет на качество нашего выбора.

Для того, чтобы не конфликтовать с близкими, находясь с ними в одном помещении, стоит заниматься не только совместным времяпрепровождением, но и выбрать для себя что-то особенное (чтение книг, физическая нагрузка, медитации).

Старайтесь найти возможность изолироваться внутри семьи. Это означает, что вам необходимо определить свои личные границы еще до того, как начнутся конфликты.

Эксперты подчеркивают, что в жизни каждого человека есть свои трудности, которые могут стать причиной ссор в семье и чтобы их не допустить, стоит прибегнуть к определенным превентивным мероприятиям.

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"Помните: нет ничего лучше, чем проявить свою самостоятельность, уметь сказать "нет" и очертить личные границы, которые не будут нарушаться", - советуют они.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что нужно знать о экспресс-тестах на коронавирус.

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Также сообщалось, что в Министерстве культуры и информационной политики Украины опубликовали перечень культурно-художественных заведений, в частности, цирков, театров, музеев и выставок, которые во время карантина будут продолжать работать в режиме онлайн.