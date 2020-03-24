Сovid-19 в тюрьмах на Донбассе и в Крыму: В международных организаций обратились за помощью

Фото из открытых источников

Медицинские службы этих учреждений не имеют возможности бороться с заболеваниями

Более сотни общественных организаций из разных стран мира, в том числе Украины призвали международные организации ООН, Совета Европы, Евросоюза, ОБСЕ и их стран-участниц срочно отреагировать на распространение коронавируса в тюрьмах на оккупированных Крыма и неподконтрольном украинской власти Донбассе.

Об этом говорится в заявлении на сайте Центра Общественных свобод.

"Обращаемся к международным организациям и к их государствам-участницам с призывом принять неотложные меры для остановки катастрофических последствий распространения коронавируса в местах лишения свободы (учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах)", - говорится в заявлении.

Как отмечается, медицинские службы этих учреждений не имеют достаточно персонала, медпрепаратов и необходимого оборудования. В связи с этим врачам трудно бороться с обычными заболеваниями, не говоря уже о кризисных ситуациях. Еще одной проблемой является значительная переполненность тюрем и следственных изоляторов.

"Ограничение контактов заключенных с внешним миром через распространенность практики пыток в российских тюрьмах увеличивает в разы риск жестокого обращения, особенно в кризисных и панических ситуациях", - отметили активисты.

Однако, на Донбассе ситуация сложнее, ведь к узникам не имеет доступа даже Международный комитет Красного Креста. Также там существует разветвленная сеть секретных мест лишения свободы. В частности, упоминавшаяся в последнем отчете офиса Верховного комиссара ООН по правам человека "Изоляция" на территории бывшего завода в Донецке.

"Большинство из них непригодны даже для кратковременного пребывания людей, а сами условия содержания как в так называемых "официальных", так и в секретных местах содержания под стражей могут быть приравнены к пыткам и жестокому обращению", - подчеркнули в заявлении.

В связи с этим представители ГО обратились к международным организациям с просьбой принять неотложные меры для реагирования на ситуацию, которая сложилась.

Также активисты обратились к украинской власти с требованием выполнить все рекомендации, по предотвращению распространения Covid-19 в местах несвободы.

Напомним, украинское МИД выдвинуло требование к РФ о проведении немедленного медицинского обследование незаконно удерживаемого гражданина Украины Сервера Мустафаева с целью исключения возможности его заражения COVID-19.